Madre tenta di soffocare la figlia di cinque mesi

Tutto è avvenuto in un’abitazione del rione marinaro della Plaia. La sorella minore della donna ha chiamato il 112 chiedendo aiuto. La madre, in evidente stato di agitazione, si era barricata in camera con la neonata. I militari del Radiomobile sono arrivati in pochi minuti. Hanno forzato la porta della stanza e fatto irruzione. Sul letto hanno trovato la bambina e la madre che tentava di soffocarla con un cuscino. I carabinieri hanno subito bloccato la donna e messo in sicurezza la piccola.

Le condizioni della bambina

La neonata non ha riportato lesioni. I sanitari hanno verificato le sue condizioni, giudicate buone.

Dopo il controllo, la bambina è stata affidata alle cure necessarie per garantirne la protezione.

La madre in ospedale

La donna, una cittadina straniera, è stata affidata al personale del 118. I sanitari l’hanno accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale San Marco. I medici stanno valutando il suo stato di salute e le condizioni psicologiche. Non si esclude un trattamento sanitario obbligatorio.

Gli aspetti giudiziari

Sul caso sono state informate la Procura distrettuale e la Procura per i minorenni. La prima valuterà i profili penali. La seconda esaminerà eventuali misure di tutela per la bambina. L’obiettivo resta uno solo: proteggere la minore e prevenire ogni ulteriore rischio.

(Foto Carabinieri)