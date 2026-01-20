Maestro abusa di 7 bambine: dieci anni di condanna

Milano. Un maestro di musica, quarantacinquenne originario della provincia di Caserta, rischia 10 anni e 4 mesi di reclusione.

L’uomo insegnava, fino a febbraio 2025, in una scuola elementare di Milano e fu arrestato, il 10 febbraio dello scorso anno, con l’accusa di violenza sessuale aggravata e di un episodio di adescamento ai danni di sette alunne, tutte di circa 10 anni,

L’uomo avrebbe abusato di 7 bambine, sue alunne, e fu arrestato in flagranza dagli agenti della Polizia Locale.

Fu sorpreso nel corso degli abusi dalle microcamere posizionate nella scuola dal Nucleo tutela donne e minori dei ‘ghisa’, guidati da Gianluca Mirabelli.

La giudice Alessandra Di Fazio convalidò l’arresto e dispose la custodia cautelare in carcere.

Le indagini nel corso dell’anno, sono proseguite con l’ascolto, in audizioni protette, di altre presunte vittime, dopo le prime individuate.

Dagli atti risulta che il maestro avrebbe minacciato le alunne dicendo loro che le avrebbe bocciate per indurle a non raccontare quanto accadesse.

Una segnalazione della Dirigente Scolastica, che segnalò il caso alla procura il 10 gennaio, però ha impedito che le violenze non venissero alla luce.

L’audizione protetta delle bambine, nel corso delle indagini, ha confermato gli abusi, che sarebbero avvenuti in aule vuote o in un ripostiglio della scuola, oltre che alla presenza, a volte, di altri alunni in classe.

Ora la PM di Milano, Alessia Menegazzo, ha chiesto una condanna a 10 anni e 4 mesi di reclusione per lui.

La sentenza del Gip, Domenico Santoro, è prevista per il 5 febbraio.