MAGGIORANZA MARINO DISINTEGRATA. LA CITTÀ SPROFONDA E LORO PENSANO A FARE I BUS PER ROMA

“Nel corso dell’ultima seduta consiliare la maggioranza ha dimostrato nuovamente tutte le sue falle e lo ha fatto proprio su un tema caro al centrosinistra. Sulla mozione che proponeva la pedonalizzazione del centro storico cittadino l’amministrazione Marino ha dimostrato di non avere una visione del problema e, quindi, di non avere soluzione al problema, cosa che accade purtroppo spesso. Tra l’altro, la decisione della maggioranza di uscire dall’Aula, mettendo all’angolo quella parte del Pd che aveva proposto la mozione, testimonia una rottura interna. Poco male se non fosse che a farne le spese sono sempre i cittadini”