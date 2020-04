Magliocca: “Chiuso il mio sondaggio. Gli utenti FB a favore dello sblocco del delivery”

CASERTA – “Una settimana fa ho lanciato il sondaggio dalla mia fanpage Facebook chiedendo ai cittadini se fossero d’accordo o meno che le attività della ristorazione campane potessero consegnare a domicilio, come già avviene in tutte le altre regioni d’Italia”. Ad affermarlo è il Presidente della Provincia di Caserta, Giorgio MAGLIOCCA.

“Ho anche detto, in maniera esplicita e chiara, di essere favorevole alle consegne a domicilio sempre ché vengano effettuate in piena sicurezza sanitaria, con guanti da sostituire ad ogni consegna, mascherine e caschi protettivi per occhi e ovviamente rispettando la distanza di sicurezza.

A questo punto” – ha dichiarato Magliocca – “è incomprensibile la chiusura di De Luca verso un servizio che svolto nel rispetto delle prescrizioni normative possa da un lato aiutare tantissimi imprenditori a riprendere le proprie attività e, dall’altro, alleggerire il carico psicologico di questa lunga quarantena”.

Mercoledì, 22 aprile 2020, si è chiuso il sondaggio con un netto risultato a favore dello sblocco del delivery che ha coinvolto nella votazione ben 6.643 votanti con l’84% degli utenti (5568) che hanno scelto di sostenere la proposta che da diversi giorni è ferma sul tavolo del presidente De Luca.

I numeri complessivi del sondaggio sono anche più ampi, infatti, l’iniziativa ha coinvolto circa 60 mila utenti social, ha fatto registrare 2599 interazione di cui 1543 mi piace, oltre 260 condivisioni e non è possibile pensare che tutti questi utenti siano persone irresponsabili e incoscienti.

“In queste settimane – ha concluso il presidente Magliocca – da più parti si sono moltiplicati gli appelli per lo sblocco delle consegne e se De Luca non intende ascoltare gli altri attori politici o gli imprenditori del territorio, potrebbe quantomeno dare credito ai cittadini che in larga misura si sono detti favorevoli a un servizio che in altre regioni non pare abbia causato focolai o determinato la diffusione del contagio”.