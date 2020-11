Magliocca contesta la decisione di De Luca: NO a riaprire le scuole!

Il Presidente della Provincia Giorgio Magliocca contesta la decisione del governatore di riaprire le scuole. Per il presidente non è il momento di tornare in presenza, dato l elevato numero di contagiati che si registra ancora. Lo screening volontario non garantisce la sicurezza necessaria in questa fase, pertanto sarebbe opportuno un ulteriore rinvio. Questa la sua dichiarazione:

“È necessario che Vincenzo De Luca faccia un passo indietro sulla didattica in presenza per i sevizi dell’infanzia e delle classi prime della scuola primaria e posticipi la didattica a distanza almeno fino a fine mese.

L’aumento dei casi covid nella nostra Provincia unito alla difficoltà da pare delle UOPC di garantire il tracciamento dei contatti non permette un sereno ritorno in classe. Inoltre l’impossibilità da parte della Regione di garantire lo screening per il personale scolastico e per gli alunni entro i termini previsti renderebbe azzardato ed irresponsabile un ritorno a scuola.”