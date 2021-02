Mai più violenza sulle donne. Firmato il protocollo d’intesa

Caserta. Ieri mattina a Caserta è stato presentato un importante protocollo di intesa contro la violenza sulle donne. La violenza sulle donne, una tematica su cui purtroppo bisogna tenere l’attenzione sempre viva, perchè nonostante passino gli anni e vi si dedichino eventi e giornate, le vittime sono ancora troppe. Il grido ” Mai più violenza sulle donne” deve diventare realtà, e oltre gli slogan bisogna passare all’operatività sui territori. Fondamentale quindi la sinergia tra associazioni, sindacati ed istituzioni, per una rete solida che possa monitorare il territorio in maniera capillare, accogliere le vittime di violenza ed aiutarle in un percorso di uscita dal tunnel della paura.

All’incontro per la firma nella sala giunta del comune del capoluogo erano presenti Rosa Glorioso responsabile pari opportunità della Uil, Teresa Marzano segretaria provinciale della CISL, Gaetanina Ricciardi segretaria generale della FLC- CGIL, Rosaria Calabrese consigliera di parità della Provincia, Luisa Perinella del coordinamento donne CISL, il sindaco di Caserta Carlo Marino, il segretario generale della CGIL Matteo Coppola, il segretario generale della CISL Giovanni Letizia, segretario generale della UIL Antonio Farinari, l’assessore alle pari opportunità Lucia Monaco. Ad aprire il dibattito è il sindaco Marino che annuncia:

La consigliera provinciale Rosaria Calabrese ha dichiarato : “Con questo protocollo si parte dalla violenza per poi affrontare tutte le altre problematiche della parità. Il mio sogno è, che qui in provincia, la mia stanza sia il nido di tutti quelli che chiedono un consiglio, che espongono un problema, un’idea; voglio che sia un punto d’incontro, u la casa di tutti. Non mi sentirete mai parlare di donne, per me la parità non è solo essere donna, parlerò sempre di genere. Sono una che ha odiato l’8 marzo perché mi sentivo discriminata ma l’ ho sempre consacrato”.