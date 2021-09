Maione (Napoli Libera): “Parta dai vicoli la rivoluzione dei farmer market”

Napoli– Chiusura ad effetto per la campagna elettorale di Massimiliano Maione, il candidato al Consiglio della terza Municipalità di Napoli Stella San Carlo all’Arena, che ieri sera ha incontrato l’elettorato in Via Nicolardi ai Colli Aminei.

Pubblicità elettorale

“Oggi vi porto una visione” ha arringato ai convenuti “non vi saluto col solito attacco rivolto a chi ci ha preceduti nell’ente, ma con una proposta volta a migliorare la vita dei cittadini ed a rilanciare l’economia della regione. Intendo facilitare la presenza di quanti più farmer market sul nostro territorio e sostenere la spesa a chilometro zero. La promozione, la vendita e la distribuzione dei prodotti locali e delle eccellenze enogastronomiche della regione è un obiettivo che ho ascritto a me stesso e che caratterizzerà il mio percorso. Il mercato del contadino consentirà di consumare campano, di far crescere una microeconomia autoctona e di promozionare la nostra immagine nel mondo. Il mio non è un atto di presunzione o un’invasione di campo” ha concluso il candidato di Napoli Libera “certe scelte non possono che nascere dal basso, dai nostri vicoli, dalla nostra gente e dalla nostra circoscizione”.