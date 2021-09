Maione (Napoli Libera). “Un tavolo istituzionale per le problematiche dei trasporti

Le problematiche scaturenti dal cattivo funzionamento della linea filobus 204, stanno avendo incredibili ripercussioni sul tessuto sociale del quartiere”. È quanto afferma il neo candidato al consiglio alla terza municipalità, Stella San Carlo all’Arena, Massimiliano Maione. Con i suoi cinquadue anni ed una vita vita trascorsa ad occuparsi di marketing e logistica, Maione ho deciso di accettare questa candidatura per mettere la sua esperienza sociale e comunicativa a disposizione dei suoi conterranei.

“All’indomani della mia elezione” spiega il candidato di Napoli Libera “mi attiverò per la convocazione di un tavolo istituzionale, composto da comitati cittadini e parti sociali atto a dirimere la spinosa questione. La linea 204 è indispensabile per i cittadini che quotidianamente si recano al lavoro, per i portatori di handicap e per le tante donne mamme lavoratrici che vivrebbero come una tragedia il combinato disposto dell’apertura delle scuole col malfunzionamento del trasporto pubblico”.