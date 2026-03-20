Malavia. Francesca Gentile approda al cinema

Francesca Gentile, classe 2009 – tra i giovani talenti della PM5 Talent di Peppe Mastrocinque – dopo un piccolo ruolo in “Avemmaria” di Fortunato Cerlino, si fa strada nel mondo del cinema, entrando a far parte del cast di “Malavia”, film scritto da Nunzia De Stefano e Giorgio Caruso, diretto dalla stessa De Stefano e prodotto da Matteo Garrone con Archimede e Rai Cinema. Il film uscirà nelle sale a partire dal prossimo 26 marzo.

Nel film Francesca Gentile interpreta il ruolo di Cira, una giovane ragazza che si ritrova a vivere la sua adolescenza, tra incertezze, dubbi e accettazione, in compagnia dei suoi inseparabili amici, Sasà e Nicolas. Una storia che si basa sui valori dell’amicizia e si sviluppa nel contesto del rap napoletano, tra sogni e sfide adolescenziali, in cui il protagonista Sasà coinvolge Francesca e Nicolas nelle sue avventure, pur di raggiungere l’obiettivo di diventare famoso e cambiare la sua vita. Cira, infatti, cerca di sostenere il suo amico, lo supporta, gli sta accanto, ma dietro tanta forza, si cela una grande fragilità che nel corso della storia verrà fuori, ma sarà quella stessa fragilità a darle delle risposte più concrete sulla sua esistenza.

«Cira è la migliore amica di Sasà, gli sta accanto sempre, nei momenti di gioia ma anche in quelli più complicati. Del mio personaggio mi piace il suo essere così vera

ed espressiva ma anche impulsiva. Non cambierei nessuna delle sue scelte perché caratterialmente siamo molto simili, in particolare ho apprezzato il suo essere affettuosa e protettiva. Lei è una ragazza forte, sensibile, empatica, ma allo stesso tempo fragile, che si ritrova a vivere una fase adolescenziale molto delicata, sull’accettazione di chi è veramente. “Malavia” è stata una magnifica esperienza, la prima, grazie alla quale ho potuto vivere la magia del cinema. Con Nunzia, la regista del film, ho instaurato un bellissimo rapporto, per me lei è come una sorella maggiore, che mi ha aiutato nei momenti più intimi del personaggio e delle riprese, dandomi consigli per esprimermi al meglio davanti alla telecamera».

Completano il cast: Mattia Francesco Cozzolino, Daniela De Vita, Junior Rodriguez, Francesca Gentile, Giuseppe “PeppOh” Sica, Ciro Esposito, Artem e Nicola Siciliano