MALORE DURANTE UNA CERIMONIA

Valle di Maddaloni – Si era recato nella chiesa di San Pietro Apostolo, per la messa del Sabato santo Domenico Natale, 66 anni, ex-dipendente del comune di Valle di Maddaloni,prima della funzione religiosa, in un attimo tutto è cambiato e quel filo, che si chiama vita, si è spezzato all’improvviso. E per sempre. La chiesa era gremita, era un sabato in attesa della resurrezione dall’atmosfera frizzante e gioiosa per l’avvicinarsi della SantaPasqua, ma la morte non conosce il calendario ed è piombata come un falco su quest’uomo.Nulla però che lasciasse presagire il dramma. All’improvviso, il dolore, il dramma e gli operatori sanitari, che impotenti non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso.