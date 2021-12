Casagiove. In questi minuti in un appartamento di Viale Trieste sono giunte una volante dei Carabinieri e un’ autoambulanza, soccorsi probabilmente allertati dai vicini per una donna anziana che vive sola e si è sentita male.

Secondo le prime indiscrezioni dei testimoni presenti sul posto, la signora sarebbe stata trovata con i sintomi delle convulsioni.

Gli operatori del 118 stanno provvedendo a trasportarla in ospedale. Seguiranno eventuali aggiornamenti