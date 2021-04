MALORE MENTRE ERA IN FILA PER I VACCINI AD AVERSA

AVERSA – Ha accusato un malore mentre si trovava in fila ad Aversa nei pressi dell’Ospedale G. Moscati.

Una donna si stava apprestando a farsi il vaccino quando ha avvertito un malore

Sul posto era presente anche l’Onorevole Nicola Grimaldi, deputato del Movimento Cinque Stelle (era lì per accompagnare un amico) che è un medico e quindi ha subito prestato soccorso.

Dopo quanto accaduto giova precisare che la donna, non era riuscita nemmeno ancora a farsi il vaccino e in questo momento è ricoverata all’ospedale di Aversa per degli accertamenti, ma le sue condizioni non sono critiche