Malore per Riccardo Chailly: spettacolo sospeso durante Lady Macbeth alla Scala di Milano

La serata di ieri alla Scala di Milano si è conclusa in anticipo dopo un improvviso malore del maestro Riccardo Chailly, impegnato nella direzione di Lady Macbeth del distretto di Mcensk. L’annuncio è arrivato al termine del secondo intervallo, quando la direzione del teatro ha comunicato al pubblico l’impossibilità di proseguire con la rappresentazione.

I soccorsi immediati

Un’ambulanza e un’automedica sono intervenute in pochi minuti. I sanitari hanno accompagnato il direttore all’ospedale per accertamenti. Secondo quanto trapelato in sala, il maestro non si sentiva in perfetta forma già dall’inizio della serata. Il primo intervallo, infatti, era durato più del previsto.

La decisione del teatro

Chailly, 72 anni, ha comunque diretto fino al secondo intervallo nonostante il malessere. A quel punto il coordinatore artistico Paolo Gavazzeni ha informato gli spettatori, spiegando che la complessità dell’opera e il rispetto dovuto al maestro rendevano necessario interrompere la recita. La stagione lirica, inaugurata il 7 dicembre con undici minuti di applausi, ha così registrato uno stop inatteso.

Preoccupazione e sostegno dal pubblico

Molti spettatori hanno lasciato la sala in silenzio, esprimendo preoccupazione per le condizioni del direttore. La Scala non ha ancora diffuso aggiornamenti ufficiali sul suo stato di salute, ma le prime informazioni parlano di un intervento tempestivo e di condizioni stabili.