MALTEMPO – Crolla un albero all’interno della scuola. Fortunatamente nessun danno alle persone

MARCIANISE – Le previsioni meteo per giovedì 26 marzo 2020 a Caserta prevede durante la giornata venti molto forti in mattina con provenienza da Nordest, per questo motivo la Protezione Civile regionale ha diramato l’Allerta meteo prevista con forte vento. Proprio a causa del forte vento, che è stato forte per tutta la notte, alle prima ore di questa mattina, giovedì 26 marzo 2020, un albero dal grande fusto è crollato all’interno della Scuola Primaria “Mazzini” di Via Calcare a Marcianise, di cui è dirigente scolastico Aldo IMPROTA.

Ad accorgersi della caduta dell’albero è stato il personale ATA presenti nell’Istituto scolastico. Sarebbe stata una tragedia se il plesso scolastico fosse stato operativo e non chiuso a causa della pandemia da COVID-19. Il personale ATA presente ha subito avvertito il Comando della Polizia Municipale ed una pattuglia è intervenuto in loco per relazionare circa l’accaduto e gli eventuali danni visibili ad occhio nudo.

Fortunatamente, come abbiamo scritto, la scuola era chiusa e non si sono registrati infortuni alle persone. Sarà ora cura del Commissario Straordinario far intervenire il personale comunale ad a far rimuovere l’albero che a questo punto dovrà essere tagliato da personale specializzato.