Maltempo in Campania, prorogata l’allerta meteo per le prossime ore. Chiudono le scuole in alcuni Comuni della Provincia di Caserta

La Protezione Civile, Regione Campania, ha prorogato l’allerta meteo di livello ‘arancione’ fino alla mezzanotte di lunedì 26 settembre.

Previsto nelle prossime ore un peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Interessati i settori centro – settentrionali della Regione con valori di pioggia variabili da 80 mm (Provincia di Caserta e Napoli città) a 60 mm (Caserta città e Provincia di Napoli) nelle ultime ore.

Criticità sono state rilevate in particolare nel Casertano dove la Prefettura ha attivato il Centro Coordinamento Soccorsi, con la presenza dei referenti del Genio Civile e la Sala Operativa Regionale.

Segnalati allagamenti a Caserta, Carinaro, Capua, Cesa, Curti, Grazzanise, Pignataro e Santa Maria Capua Vetere.

Interessato anche il Litorale Domizio dove un albero è caduto lungo Via Appia Antica nel territorio di Mondragone.

La Protezione Civile della Regione Campania richiama i Sindaci “alla massima attenzione, attivando i Centri operativi comunali, attuando tutte le norme previste dai piani di Protezione civile e a valutare il rischio sul territorio di propria competenza adottando le dovute misure di mitigazione del rischio, messa in sicurezza del territorio e di tutela dei cittadini”.

Si ricorda inoltre “che è pericoloso sostare ai piani bassi degli edifici e negli scantinati, nonché transitare nei sottopassi, nelle aree ribassate dove possono arrivare acqua e detriti poiché l’acqua potrebbe scendere dalle zone più alte, mista a fango e materiale vario anche in assenza di pioggia. In caso di necessità, salire ai piani alti dei palazzi. In base alla evoluzione delle piogge e alle situazioni di rischio sui singoli territori, si suggerisce ai cittadini di limitare gli spostamenti”.

Scuole chiuse per maltempo domani nei Comuni di Santa Maria a Vico e Cancello ed Arnone.

Lo si apprende dai rispettivi post diffusi via social.

Nel post pubblicato su Facebook del Comune di Santa Maria a Vico si legge : “Visto l’avviso pervenuto dalla Protezione Civile della Regione Campania con cui è stato prorogato lo stato di allerta meteo per piogge e temporali anche di forte intensità su tutta la Campania fino alle ore 23.59 di lunedì 26 settembre, il Sindaco Andrea Pirozzi ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private per la giornata di domani 26 settembre. Seguirà ordinanza”.

Questo, invece, è quanto comunica il post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Cancello ed Arnone: “Il Sindaco con Ordinanza n.31, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, che non siano già state oggetto di specifico provvedimento di chiusura in quanto sedi di seggi eleggorali, per il 26.09.2022”.

La pioggia abbondante di queste ore unitamente ad un peggioramento delle previsioni ha indotto anche il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, a disporre la chiusura delle scuole, anche di quelle non sede di seggio elettorale, lasciando a casa tutti gli studenti normanni per la giornata di lunedì 26 settembre.

Visto il protrarsi dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, Regione Campania, predisposta, in via precauzionale e per tutelare i suoi cittadini, anche dal sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, un’ordinanza di chiusura scuole per i giorni 26 e 27 settembre.

Scuole chiuse anche a San Nicola la Strada. Segue il post pubblicato su Facebook del sindaco di San Nicola la Strada, Vito Marotta: “ALLERTA METEO ARANCIONE: CHIUSE LE SCUOLE PUBBLICHE DI OGNI ORDINE E GRADO NEI GIORNI 26 e 27 SETTEMBRE. SI RIENTRA MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE”.