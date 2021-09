Caserta . La forte pioggia che si abbattuta nelle ultime ore sulla nostra citta’ ha creato molti disagi agli automobilisti i quali si sono ritrovati a fare i conti con L’ eterno problema delle strade allagate.

In via Fontom inoltre la situazione e’ stata aggravata perché’ dal tetto della palazzina H, sono caduti al suolo calcinacci anche di grosse dimensioni . Al momento sembra non ci siano feriti anche se la situazione appare piuttosto preoccupante per la pubblica incolumita’

