Maltempo: ritrovati i due pastori dispersi dopo l’esondazione

Sono stati ritrovati ieri in buone condizioni di salute i due pastori dispersi da lunedì mattina a Urzulei, in Sardegna, dopo l’esondazione del rio Margiani. L’allarme era scattato nel pomeriggio, quando i familiari non erano riusciti a mettersi in contatto con loro.

L’isolamento dopo la piena

I due uomini di 65 anni e 22 anni erano riusciti a trovare riparo nell’ovile del più giovane. La piena aveva reso impraticabili i sentieri e interrotto ogni collegamento. Per tutta la giornata non sono riusciti a comunicare con l’esterno. L’assenza di notizie ha spinto i familiari a chiedere aiuto.

Le ricerche

Le operazioni sono partite nel tardo pomeriggio. In campo si sono mossi vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine. Le squadre hanno lavorato in condizioni difficili, tra fango, corsi d’acqua ingrossati e scarsa visibilità. La zona è impervia e poco accessibile anche in condizioni normali.

Il ritrovamento

A tarda sera i soccorritori hanno raggiunto l’ovile. I due uomini erano provati, ma in buone condizioni generali. Non hanno riportato ferite. Sono stati visitati sul posto e accompagnati in sicurezza. Non è stato necessario il ricovero.

Un lieto fine

La vicenda si è conclusa senza conseguenze gravi. Resta però l’allarme per il maltempo che in queste ore sta colpendo diverse aree della Sardegna. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e nelle attività in zone rurali e montane, soprattutto in presenza di corsi d’acqua soggetti a rapide piene.

(Foto TGCOM 24)