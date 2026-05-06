Maltrattamenti. Polizia arresta trentenne

Maddaloni- La Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica, al termine di un’attività investigativa condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni.

Le indagini sono scaturite da una denuncia presentata nel mese di marzo dai familiari conviventi dell’uomo per maltrattamenti. Gli accertamenti svolti hanno consentito di delineare un quadro caratterizzato da comportamenti reiterati di natura aggressiva e vessatoria nei confronti delle vittime.

Contestualmente, il Questore di Caserta ha adottato un provvedimento urgente di ammonimento per violenza domestica, finalizzato a garantire un’immediata tutela delle persone offese.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.