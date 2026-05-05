Napoli accoglie Papa Leone XIV: città blindata per la visita dell’8 maggio

NAPOLI – Napoli si prepara ad accogliere Papa Leone XIV in una giornata che si preannuncia di grande partecipazione. L’8 maggio il Pontefice sarà in Campania per una visita dal forte valore simbolico e religioso, che richiamerà migliaia di fedeli da tutta la regione. Il programma prevede una prima tappa a Pompei in mattinata, mentre nel pomeriggio è atteso a Napoli per un momento di preghiera con il clero e la cittadinanza in Piazza del Plebiscito. Un evento che trasformerà per alcune ore il volto della città, con un imponente dispositivo di sicurezza e modifiche alla viabilità lungo le principali arterie interessate dal percorso papale. Il piano organizzativo, coordinato dal Comune e dalle forze dell’ordine, punta a garantire il regolare svolgimento degli appuntamenti e la sicurezza dei partecipanti, con controlli e limitazioni agli spostamenti nelle zone coinvolte. In questo contesto si inserisce anche la decisione di sospendere le attività didattiche nelle scuole cittadine, misura adottata per alleggerire la mobilità urbana e facilitare la gestione dei flussi. La visita coincide con il primo anniversario del pontificato e rappresenta un momento significativo per la città. L’ultima presenza di un Papa a Napoli risale al 21 marzo 2015, quando Papa Francesco incontrò giovani e clero a Scampia.