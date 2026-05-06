I Carabinieri denunciano un 26enne per resistenza e danneggiamento

Controlli intensificati sul territorio da parte dei carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere che durante la notte nel corso di un intervento in via Annunziata, i militari hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 26 anni, di origine straniera e residente nel casertano, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato fermato per un controllo mentre si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica, presumibilmente dovuta all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, durante le operazioni avrebbe assunto un atteggiamento ostile nei confronti dei militari, degenerato in un breve scontro fisico.

A seguito di perquisizione personale, il 26enne è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo crack, detenuta per uso personale. Per tale motivo è stato anche segnalato alla Prefettura di Caserta.

Nel corso dell’episodio, sarebbe stato inoltre danneggiato un veicolo di servizio dell’Arma, colpito con un oggetto trasportato dall’uomo, riportando graffi alla carrozzeria. Nessuno dei presenti, militari compresi, ha riportato ferite.

Il giovane dovrà ora rispondere delle ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

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