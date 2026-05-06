Venerdi 8 maggio processione di San Michele Arcangelo.

Venerdì 8 maggio, ricorre la festa religiosa del santo patrono di Marcianise. In occasione della giornata festiva, si terrà una solenne messa nel Duomo alle ore 19.00 e a seguire la solenne processione per le strade del centro cittadino. Il corteo religioso, partirà dal Duomo e percorrerà, in via Duomo, Via G.B. Novelli, Via San Simeone, Via C. Battisti, Via Salzano, Via C. Grillo, Via D. Santoro, P.zza Umberto I°, Via Roma, Via Quercia e Via Duomo con rientro in chiesa. Per tutta la durata della manifestazione, sarà vietato sostare lungo le strade interessate. I riti religiosi in onore di San Michele Arcangelo, sono iniziati il 29 aprile con la novena in onore di San Michele, in quell’occasione ha concelebrato il Vescovo vietnamita Mons. Matteo Nguyen Van Khoi e uniti hanno pregato per il nostro Patrono affinché l’Umanità ritrovi Pace ed Unità.

La parrocchia San Michele Arcangelo, Duomo di Marcianise è la Chiesa Madre della città, edificata tra la fine del ‘400 e l’inizio del ‘500; fu onorata del titolo di Collegiata nel 1524. Questa la preghiera per il santo patrono: Gloriosissimo Arcangelo S. Michele, tante città come la nostra, tante chiese, tanti cristiani, consapevoli della tua potenza manifestata nella difesa dei diritti di Dio contro Lucifero, come ci ricorda la Parola di Dio; e consapevoli della tua forza d ‘intercessione nell‘implorare grazie, da tempo immemorabile ti hanno scelto come loro speciale Patrono. Come in passato continua, ti preghiamo, a difendere dalle insidie diaboliche i tuoi devoti. la nostra città e tutta la santa Chiesa: fa che otteniamo sempre vittoria sulle forze del male, mentre con te ripetiamo, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.