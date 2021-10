MAMMA LINGUA: ARRIVA IL BIBLIOHUB A CASERTA CARICO DI LIBRI, STORIE E LETTURE PER TUTTI

Caserta-Il Bibliohub, la biblioteca mobile dell’AIB Associazione Italiana Biblioteche, arriverà nella città di Caserta, unica tappa prevista per la Campania dal 2 al 12 ottobre 2021. La biblioteca itinerante sarà presente a piazza Pitesti di Caserta con un ricco programma di eventi dedicati alla lettura per bambini e bambine 0 – 6 anni. L’evento è inserito nelle attività del Patto locale della Lettura dellacittà di Caserta, in collaborazione dall’assessorato alla Cultura. Il BiblioHUB, promuovere la lettura nell’ambito del progetto “Mamma lingua. Storie per tutti nessuno escluso” progetto dall’Associazione Italiana Biblioteche – AIB finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell).

L’AIB sezione Campania, che coordina il progetto su scala regionale, attraverso la Biblioteca per ragazzi dell’Istituto Mater Amabilis di Casagiove capofila territoriale, con il compito di organizzare tutte le attività in sinergia i partner aderenti (15 in tutta la regione), tra cui la Biblioteca “Alfonso Ruggiero” di Caserta con il Patto locale della Lettura, promotrice dell’evento. Il BiblioHUB è un centro mobile d’informazioni, cultura, tempo libero e servizi al cittadino, punto di prestito libri, e-books scaricabili con QR code, hotspot wifi, internetpoint, Gaming Zone, postazione di reference con bibliotecario, laboratorio ludico-didattico per bambini e luogo d’incontro e di socializzazione. Il Progetto Mamma Lingua, intende promuovere la consapevolezza dell’importanza della lettura condivisa in famiglia anche in lingua madre e fornire gli strumenti per coinvolgere le famiglie nelle attività di lettura, come “bene sociale”. Le attività del BiblioHub inizieranno domenica 3 ottobre e si concluderanno lunedì 11 ottobre 2021, tanti gli incontri di lettura: “ad alta voce”, animate, lingua madre, con la lingua dei segni, toccando varie tematiche, tutto reso possibile dalla rete di solidarietà e collaborazione che si è attivata tra le istituzioni pubbliche e private del territorio, che hanno costruito insieme ad Aib Campania il programma operativo: la Biblioteca “Alfonso Ruggiero” e il gruppo NPL di Caserta, l’associazione Margherita Aps, il CIDIS onlus, Abile Mente onlus e Chiedilo alla Luna, il progetto “Biblioteca Bene Comune”, Associazione Gianluca Sgueglia odv, con le librerie “Che storia” di Caserta e “Mio Nonno è Michelangelo” di Pomigliano d’Arco (NA), e non ultima la parrocchia del Buon Pastore di Caserta.