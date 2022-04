Manca di nuovo l’acqua in città. Leggi in quali strade

MADDALONI – Dopo neanche una settimana, una nuova interruzione della fornitura idrica ci sarà in città. L’avviso questa mattina sulle pagina social del comune calatino.

Solo una parte della città è coinvolta questa volta, precisamente la periferia est.

Infatti, a causa dei lavori sulla condotta tra Maddaloni e Montedecoro, alcune strade maddalonesi potrebbero subire la sospensione della fornitura idrica dalle ore 22:00 di domani 27 aprile fino alle 22:00 di giovedì 28 aprile.

Le strade interessate saranno: via Carmignano, via Forche Caudine, via Pioppolungo, via Pontegrotta, via Largo Grotte, via Lazzaretto, via degli Spallieri, via Della Sapienza, via Condotto, via Statale Appia, via Pozzillo, via Murelle, via Rapillo, via Montagna.

Si consiglia di fare le opportune provviste in vista del possibile disagio.