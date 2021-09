Manca l’acqua in città. Leggi le strade e gli orari

Comunicato Stampa Il Comune di Maddaloni informa che domani 3 Settembre dalle ore 09.00 alle 12.00 dello stesso giorno sarà sospesa l’erogazione idrica in via libertà nel tratto stradale tra il cavalcaferrovia e via Sergente Del Monaco per ragioni tecniche e di lavori di sostituzione della condotta. Inoltre le seguenti strade saranno interessate da una depressione idrica: Corso I Ottobre, via Maddalena, via Troiani, via Alturi, via Pignatari, via Belvedere, via Santa Barbara , via Pintime. Si invitano i cittadini interessati a predisporsi in tal senso per far fronte al temporaneo disagio che ne deriverà.