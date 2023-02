Manca una maestra e la scuola materna comunale di Viale Beneduce chiude! Se è uno scherzo di Carnevale, non fa per niente ridere. Nessun comunicato ufficiale, bambini lasciati da oggi a casa, si dice per almeno 10 giorni, genitori in difficoltá, con i loro diritti calpestati.

Domani protocollerò con urgenza un’interrogazione a riguardo.

Al di là degli slogan, Caserta si dimostra ancora una volta una città allo sbaraglio, dove a mancare sono i servizi pubblici essenziali.

Avv. Paolo Santonastaso