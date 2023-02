Mancato pagamento delle indennità ai dipendenti del Comune di Caserta. La Cisl Fp chiarisce la propria posizione: è un ritardo che può essere recuperato

C’è fermento tra i lavoratori del Comune di Caserta che non percepiscono le somme relative alle indennità di turnazione, di reperibilità e di straordinario dell’anno in corso e degli anni 2022 e 2021.

Una situazione che è già in via di risoluzione con la delegazione trattante convocata entro la prossima settimana.

“La Cisl Fp Caserta si è immediatamente mossa con i propri dirigenti e con l’amministrazione comunale – spiega iI Segretario della CISL Fp Caserta Franco Della Rocca – appena appreso del blocco dei pagamenti abbiamo chiesto le dovute delucidazioni circa il mancato pagamento di parte delle retribuzioni e soprattutto sollecitato la convocazione immediata della delegazione trattante, che verrà convocata entro la settimana prossima, al fine di portare a termine gli adempimenti che il nuovo contratto di lavoro impone”.

“Va specificato che questo ritardo è dovuto anche al subentrare di un nuovo contratto di lavoro che ha messo in campo procedimenti propedeutici ai pagamenti che i dipendenti dovevano vedersi liquidare.

A seguito della verifica di quanto è accaduto e degli atti che sono stati posti in essere da parte dei funzionari riteniamo che la delegazione trattante di martedì prossimo possa sicuramente risolvere nell’immediato i numerosi problemi.

Bloccare le attività dei lavoratori e delle lavoratrici, scendere in campo solo per un ritardo che può essere sicuramente recuperato, non produce effetti positivi né per i lavoratori stessi né per la popolazione che usufruisce dei servizi comunali.

I finanziamenti ci sono, il fondo c’è, deve essere solo ripartito e costituito nel più breve tempo possibile. Tutto ciò premesso ha consentito a questa organizzazione sindacale di decidere per una scelta ponderata evitando che si producesse alcuno stato di agitazione”, ha concluso il Segretario.