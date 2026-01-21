Manfredo Fucile, gloria del basket, presenta il suo libro

Un evento speciale riunirà gli ex allievi dell’ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica) di Napoli a Maddaloni.

Venerdì 23 Gennaio alle ore 16,30, presso la Fondazione Villaggio dei Ragazzi “Don Salvatore D’Angelo” in piazza Matteotti a Maddaloni, sarà presentato il volume “ISEF di NAPOLI (dal 1957 al 2002)” a cura di Manfredo Fucile, ex giocatore della mitica Libertas Maddaloni.

L’iniziativa sarà un’occasione di incontro per tanti amici ed ex compagni di studio e di sport. “Siamo onorati di avere con noi Manfredo Fucile, un vero protagonista dello sport maddalonese, che sarà felice di condividere con noi la sua esperienza e la sua passione per lo sport.” ha dichiarato a margine il prof. Angelo Schiavone, professore di educazione fisica ed ex giocatore di basket.

L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutte le persone interessate.