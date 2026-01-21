Sport

Manfredo Fucile, gloria del basket, presenta il suo libro

Invito speciale per gli ex allievi dell'ISEF di Napoli

Di Lucia Grimaldi

Un evento speciale  riunirà gli ex allievi dell’ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica) di Napoli a Maddaloni.

Venerdì 23 Gennaio alle ore 16,30, presso la Fondazione Villaggio dei Ragazzi “Don Salvatore D’Angelo” in piazza Matteotti a Maddaloni, sarà presentato il volume “ISEF di NAPOLI (dal 1957 al 2002)” a cura di Manfredo Fucile, ex giocatore della mitica Libertas Maddaloni.

 

 

L’iniziativa sarà un’occasione di incontro per tanti amici ed ex compagni di studio e di sport. “Siamo onorati di avere con noi Manfredo Fucile, un vero protagonista dello sport maddalonese, che sarà felice di condividere con noi la sua esperienza e la sua passione per lo sport.” ha dichiarato a margine il prof. Angelo Schiavone, professore di educazione fisica ed ex giocatore di basket.

L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutte le persone interessate.