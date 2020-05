Manifestazione “Il coraggio di ogni giorno” al Liceo Galileo Galilei di Mondragone

Mondragone.In occasione della Giornata nazionale della legalità celebrata oggi, ieri gli alunni delle classi quarte del Liceo Galileo Galilei di Mondragone hanno incontrato i docenti Prof.ssa Claudia De Biase (Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli), Prof. Pierluigi De Felice (Dipartimento di Lettere e Beni Culturali Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli), il dott. Luigi Ferrucci (Presidente Nazionale della F.A.I., Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane). Il convegno in video conferenza è stato introdotto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonietta Pellegrino che ha ricordato i giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e l’importanza dell’agire quotidianamente nella legalità. Tante le tematiche affrontate: gli ospiti intervenuti hanno discusso con gli studenti delle odierne storie di coraggio e di battaglie per la legalità contro l’illegalità, dal rispetto dell’ambiente all’abusivismo edilizio.

In particolare gli studenti, colpiti dall’ultimo episodio di sversamento nel litorale Domizio, hanno posto diverse domande ai docenti dell’ Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli sul tema dell’ecosostenibilità ambientale e dei cambiamenti del paesaggio mondragonese nonché del litorale domitio.