Manifestazione per la pace

Manifestazione a Napoli organizzata dalle donne.

A Piazza Municipio, ieri 28 marzo, dalle 10:30 alle 14:00 si sono ritrovate attiviste italiane e non, insieme per la pace.

L’iniziativa, dal nome Tessitura di Pace, ha visto in piazza le donne che hanno tessuto l’arazzo.

Le donne, in una lunga mattinata fatta di scambi, letture e suoni, si oppongono a tutte le guerre: Ucraina, Iran, Palestina, Congo, Sudan, unite contro “… la retorica del nemico, la militarizzazione, la normalizzazione della guerra“.

Chi sono? Sono varie attiviste, come recita la locandina dell’evento. Tra loro la professoressa Souzan Fatayer, palestinese, e l’iraniana Rozita Shoaei. E’ proprio Rozita che, in una toccante lettura, ha detto: “(…) Non saranno le bombe a scrivere la fine di questa storia, finché ci sarà qualcuno capace di vedere un colore nel cielo, finché ci sarà qualcuno capace di chiamare la Vita con il suo nome, questa storia non è finita. Questa storia sta ancora resistendo. Donna, Vita, Libertà”.

Il prossimo evento, di portata nazionale, sarà a Roma il 20 giugno.