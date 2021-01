Manifestazioni sull’autostrada A1: la protesta dei ristoratori

Dei ristoratori, sia di Napoli che di Caserta, hanno operato un blocco della circolazione automobilistica, creando una serie di disagi.

Alcuni di loro hanno anche esternato delle dichiarazioni “Fateci lavorare, noi chiediamo soltanto questo. Lo facciamo nel rispetto delle misure precauzionali e quindi non comprendiamo questo accanimento sul nostro settore. I ristori sono insufficienti e non ci danno dignità. Noi non li vogliamo. Desideriamo soltanto riprendere le nostre attività di ristorazione e consentire a tutto il mercato indotto e ai lavoratori che ruotano intorno a noi di proseguire a vivere. Perché oggi non viviamo più”.

Lunghe code di autovetture e autotrasportatori e/o tir fermi lungo l’arteria autostradale A1, con incolonnamenti lunghi anche alcuni km.