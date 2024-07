Manifesti dimissioni Marino: qualcuno potrebbe chiedere “ma ieri dove eravate?”

Da 7 anni Caserta e i casertani subiscono il disinteresse conclamato dell’amministrazione Marino. Ultimo capitolo a tal proposito il declino del sindaco secondo la governance poll 2024 elaborata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, piazzandosi al 75° posto su 80 nella classifica di gradimento delle fasce tricolori nei capoluoghi. Così non sorprende che i manifesti usciti in città in queste settimane a firma della sedicente opposizione di centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati) e sottoscritta dai consiglieri comunali Alessio Dello Stritto, Maurizio Del Rosso, Fabio Schiavo, Elio Di Caprio, Paolo Santonastaso, Pasquale Napoletano, Donato Aspromonte e Roberto Desiderio, dopo la triste vicenda degli arresti poi annullati dal Tribunale del Riesame di Napoli di assessore e dirigenti ufficio tecnico a causa di un sistema di corruzione negli appalti del Comune, appaiono come uno sparare sulla Croce Rossa, nel senso che provano a colpire qualcuno che non e’ indifeso ma, peggio, e’ indifendibile. Allora ci preme sottolineare la sterile mediocrità di queste iniziative, considerato che qualcuno potrebbe destarsi e chiedere: ma ieri e l’altro ieri dove eravate quando questa giunta operava con opacità o non operava con efficacia? Non lasciano tracce le interrogazioni, mozioni o comunicati stampa partoriti in nome del falso borbonico “facite ammuina”. Una credibile opposizione svolge funzioni fondamentali per il funzionamento della governance amministrativa: il controllo sull’operato della maggioranza, l’influenza sulle decisioni, la critica dell’indirizzo politico di chi governa. L’opposizione dovrebbe agire da cane da guardia della maggioranza. Questa opposizione di Lega, FdI e FI in questi 7 anni di amministrazione Marino ha ricoperto il suo ruolo con coerenza e soprattutto con fecondità di atti a sostegno degli interessi della città? L’opposizione è l’ingrediente interno che garantisce il funzionamento della democrazia. Il destino di declino sancito per la città, nella sostanza, e’ stato scritto a piú mani, maggioranza e opposizione farlocca di centrodestra (e centrosinistra), attraverso il trionfo di quel modello consociativo che mira alla spregiudicata gestione del potere in forma compromissoria, ben lontano dal ruolo distinto di chi e’ chiamato al controllo e alla controproposta. Quello di oppositore è riconosciuto un ruolo scomodo perché l’oppositore per antonomasia dà “fastidio”, scava nelle cose che la maggioranza vorrebbe lasciare nell’ombra, non è compiacente, non accetta accomodamenti. Ma essere scomodi è faticoso, occorre documentarsi molto di più di chi va in aula consiliare solo per votare quello che gli ha detto di votare il politico di riferimento, perché l’unica cosa che va incoraggiata è la fedeltà. Ma l’oppositore dovrebbe ricordare a chi è chiamato a rispondere: a chi lo ha eletto. E chi lo ha eletto pretende da lui che continui a controllare, che continui a proporre, che continui ad informare meticolosamente all’esterno di ciò che avviene all’interno dell’istituzione. Ma i rappresentanti di questo ceto politico sono piú inclini a collocarsi solo per essere premiati o ricompensati, in nome di quel potere che e’ da gestire sempre e comunque. Così quando il re è nudo diventa letale per tutti che non sia affidabile neppure chi dice che il re è davvero nudo.