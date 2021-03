Manto stradale di via Gasparri in pessime condizioni . La segnalazione dei residenti

CASERTA – Caserta. Continuano ad arrivare alla nostra redazione molte segnalazioni riguardo le pessime condizioni del manto stradale di via Gasparri .”Un tratto di strada da terzo mondo – dichiara un residente della zona- buche ovunque che rappresentano un pericolo perfino per coloro i quali camminano a piedi oltre naturalmente per chi si trova alla guida di motocicli e biciclette”.

Secondo le segnalazioni , sono tanti gli automobilisti che percorrendo tale strade sono costretti al cambio dei pneumatici e nel peggior dei casi anche ad incorrere in altri danni alle vetture. Via Gasparri ,sarebbe dovuta rientrare nel piano manutenzione già nell’ anno 2019 , anno delle Universiadi che sono state ospitate a Caserta ma poi nulla è stato fatto.

A supporto di quanto affermiamo sotto ritrovate un link di un breve video esplicativo dello stato di via Gasparri di Caserta, che si ritrova in condizioni a dir poco indecorose, sembra il formaggio coi buchi anzi forse la groviera presenta meno buche.