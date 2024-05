Manuale per l’Esame di abilitazione alla professione di agronomo:pubblicata la terza edizione

È stata pubblicata dall’Hoepli spa, la terza edizione del volume Esame di abilitazione alla professione di agronomo, Manuale per la preparazione all’esame di stato e per l’esercizio della professione, del dottore agronomo Ciro Costagliola. L’autore, si occupa di ambiente, territorio, acqua, formazione, valorizzazione, esperto della materia ordinistica, è presidente del consiglio di disciplina dell’ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Caserta, è stato presidente dell’ordine provinciale, presidente della federazione regionale degli agronomi della Campania e consigliere nazionale del CONAF. Il testo è stato aggiornato con la normativa nel frattempo introdotta: il regolamento per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali, la legge n. 49/2023 sull’equo compenso delle prestazioni professionali, il regolamento concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei CTU approvato con decreto del 4 agosto 2023. Completa il testo la pubblicazione di 30 temi svolti, raggruppati per materia, relativi alla prima, seconda prova ed alla prova pratica. Gli elaborati, arricchiti e semplificati nella loro presentazione per agevolare la lettura dei candidati e fornire lo stimolo ad approfondire le tematiche che più frequentemente vengono proposte dalle varie commissioni d’esame, hanno riguardato le aree di interesse agronomico, forestale, zootecnico e dell’agroindustria delle regioni italiane con lo svolgimento di tracce assegnate nelle varie sessioni d’esame, selezionate per tipologia, con indicazioni didattico-metodologiche, nonché pratiche per consentire ai candidati il completamento dello studio e della cultura di base e professionalizzante che si è formato nell’arco del percorso universitario.

Il manuale si rivolge ai laureati dei dipartimenti di agraria, dottori agronomi, dottori forestali, agronomi iunior, forestali iunior, zoonomi, biotecnologi agrari che devono sostenere l’esame di Stato per agronomo e forestale con l’obiettivo di prepararli all’esame di abilitazione, offrendo le linee guida per prepararsi alle prove, ma anche agli agronomi che vogliono avviarsi nel difficile ma affascinante mondo della professione.