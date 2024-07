MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: AFFIDATI I LAVORI PER 3 ANNI, PRESTO IL VIA AL TAGLIO DELL’ERBA. MARINO: “UN PIANO MARSHALL PER IL VERDE IN CITTA’”

Il Comune di Caserta ha pubblicato una determina con la quale è stata effettuata

l’aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione del verde pubblico e dei parchi

attrezzati. Il servizio avrà una durata di tre anni e prevede un investimento di oltre 2,2

milioni di euro. Lo strumento adottato è quello dell’accordo quadro, che garantirà di

programmare con largo anticipo gli interventi necessari, senza dover agire ogni volta in

situazione di emergenza. Inoltre, si avranno tempi più rapidi per la realizzazione delle

opere di manutenzione e diminuiranno le spese per l’Ente.

Per quanto concerne la manutenzione del verde, questo accordo quadro consente il

raggiungimento di due obiettivi: in primo luogo si riuscirà a garantire una costante attività

di taglio dell’erba, di potatura degli alberi e di cura delle siepi. Inoltre, sarà possibile anche

investire per ripristinare ed incrementare il patrimonio arboreo, in quanto il verde urbano

assume, oltre alla mera funzione di valorizzazione del territorio, una particolare importanza

in un’ottica di miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini, sia sotto l’aspetto di

contrasto ai cambiamenti climatici che della qualità dell’aria.

“A breve – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – prenderà il via un vero e

proprio ‘Piano Marshall’ per il verde pubblico, un’operazione che a Caserta non è mai stata

realizzata. Partiremo con il taglio dell’erba e la potatura delle siepi. Ad ottobre, poi,

inizieremo a potare le piante e gli alberi. Contestualmente, sarà realizzato un impianto di

irrigazione in viale Beneduce, viale Cappiello e in viale Medaglie d’Oro, dove le palme

saranno sostituite da altri alberi e piante. Siamo di fronte a una svolta epocale per la

nostra città”.