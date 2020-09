Mappa contagi nel casertano, 26 nuovi casi di covid

Proviamo a fare una ‘mappa dei contagi’ delle ultime 48 ore per quel che concerne il covid 19, da quelle che sono le ultime risultanze dei dati ASL.

Sono ventisei i nuovi contagi (su 672 tamponi processati) e 17 guariti nelle ultime 24 ore. E’ questo il dato che emerge dal report dell’Asl di Caserta sulla pandemia da coronavirus.

I nuovi positivi sono residenti ad Alife, Aversa (6), Capodrise (3), Carinaro, Frignano (3), Gricignano (3) d’Aversa (3), Lusciano, Macerata Campania (2), Marcianise, Piedimonte (3), Portico di Caserta, San Felice a Cancello, San Nicola la Strada (3), Trentola Ducenta (3), Villa di Briano, Villa Literno.

Nel frattempo però ci sono anche dei decessi: altro decesso di paziente positiva al Cornavirus: a dare la notizia è il sindaco di San Cipriano di Aversa, Vincenzo Caterino che ieri all’ora di pranzo ha dichiarato in un lungo post diretto ai cittadini: «Ci sono aggiornamenti circa la situazione contagio sul nostro territorio. Si sono registrati in totale 46 positivi al Covid, ad oggi si registrano 17 guariti e purtroppo un decesso – scrive il primo cittadino sul proprio profilo Facebook -. Alla famiglia vanno il nostro cordoglio e vicinanza. San Cipriano conta 28 positivi attuali. Questi nuovi casi ci devono far riflettere, il pericolo è sempre costante e attuale, pertanto l’invito è sempre quello di rispettare senza eccezioni le regole, usare la massima prudenza e tutti gli strumenti che abbiamo per contenere il contagio: evitare gli assembramenti, utilizzare la mascherina, lavare spesso le mani, mantenere la distanza di sicurezza. Attendiamo ancora il risultato di diversi tamponi, vi terrò costantemente aggiornati sui risultati».