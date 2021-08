Maradona jr allenatore in provincia di Caserta

Il comunicato stampa.

Arienzo. “Diego Armando Maradona Junior, allenatore del Napoli United, che affronterà un campionato di eccellenza, allenerà la sua squadra, per una settimana, presso il campo sportivo di Arienzo, grazie all’ottima macchina amministrativa gestita dal Sindaco Giuseppe Guida a cui ho chiesto disponibilità”. Lo annuncia Pasquale Crisci, Consigliere Provinciale di Caserta e nello stesso tempo Consigliere d’opposizione al Comune di Santa Maria a Vico. “Le condizioni del Campo Sportivo di Santa Maria a Vico non hanno permesso l’allenamento del Napoli United, per questo si è deciso lo spostamento nella cittadina Arienzana”, spiega Crisci. Maradona Junior sarà accolto dagli addetti ai lavori e dai tifosi mercoledì 18 agosto ore 11.00 presso il Palazzo della Provincia di Caserta per il rituale di benvenuto.

“E’ un onore per la nostra Provincia e soprattutto per la Valle di Suessola ospitare Diego ed essere partecipi di questa prima parte del campionato” conclude il Consigliere Pasquale Crisci. Lo stesso ha sempre volto uno sguardo particolare all’importanza delle attività sportive sul nostro territorio e anche stavolta ha proposto insistentemente all’ing. Antonio Meloni, organizzatore di eventi, questa interessante opportunità per il territorio della Valle. Crisci è anche sicuro di un riscontro positivo da parte dei cittadini che sicuramente acclameranno Maradona Junior per le sue destrezze sportive e per l’impegno profuso per la squadra di cui è allenatore.