Maradona quel goal che cambio la storia del calcio!!

Il tempo passa ma quella partita con gli inglesi difficilmente verrà dimenticata dal popolo argentino.

Diego non aveva bisogno di scrivere la storia, perché già la stava scrivendo, ma quella doppietta con gli inglesi fu probabilmente il momento più alto della carriera del Pibe. Era una partita di fuoco molto sentita tra entrambe le nazioni, il risultato recitava 1-0 per la squadra di Diego.

Il dio del calcio però decise di scrivere la storia praticamente da solo, il numero uno si prese palla a metà campo e dribblo praticamente tutta l’Inghilterra compreso il portiere degli inglesi, siglando il gol del 2-0 ma nello stesso tempo segnando uno dei gol ancora oggi più belli della storia del calcio. Argentina in quel mondiale trionferà in finale sulla Germania vincendo 3-2 ma quel mondiale viene soprattutto ricordato per il goal di Diego