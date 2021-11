Maratona di beneficenza su Twich per gli appassionati dei mattoncini

Comunicato stampa.

Sono Mirko di Lillo, presidente dell’Associazione Culturale BrixLab, associazione che si occupa della divulgazione e diffusione del gioco educativo attraverso i mattoncini e le costruzioni, e content creator.

In data 13 novembre 2021 terremo una maratona live in streaming sulla piattaforma Twitch di beneficenza all’indrizzo www.twitch.tv/brixlab

La trasmissione live andrà in onda dalle 08:30 alle 24:00 e vedrà coinvolti ospiti del mondo dei mattoncini e dei social, tramite interviste e interventi didattici, con focus sul collezionismo, Lego Therapy (utilizzo dei mattoncini come strumento di supporto per autismo e disturbi correlati di comunicazione sociale e ansia), utilizzo dei mattoncini come strumento didattico nelle scuole, utilizzo del metodo Serious Play (focalizzato al problem solving e team building nelle aziende).

Durante tutta la maratona sarà attiva una raccolta fondi per donare dei giocattoli all’AGOP Napoli – Associazione Genitori Oncologia Pediatrica che opera presso il reparto di Ematologia e Oncologia Pediatrica dell’Università di Napoli Luigi Vanvitelli.

Di seguito il programma completo

08:30 LE VOSTRE CREAZIONI E COLLEZIONI con espositori e collezionisti da tutta Italia! 09:00 APERTURA BRIXCON con Mirko di Lillo, Massimiliano Marino e Claudio Tavella 09:30 COSTRUIRE IN MICROSCALE con Luigi Bombardiere

10:00 COSA SONO I LUG (LEGO USER GROUP) con Luigi Bondi, Ambassador di OTLug 10:30 FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA con Alessio e Daniele Varisco

11:00 BRICK.IT, IL MAGAZINE PER I COLLEZIONISTI con Andrea Pernici

11:30 LEGO THERAPY, con Dott. Lorenzo Battaglieri, Arch. Giulia Franceschi, Dr. Antonio Narzisi 12:00 I BRUTTISSIMI DA COLLEZIONE con Massimiliano Marino

12:30 MATTONCINI NELL’EPOCA DEI SOCIAL con Simone Bissi e Roby Rani

13:00 LE VOSTRE CREAZIONI E COLLEZIONI con espositori e collezionisti da tutta Italia!

14:00 MUSICA IN MATTONCINI con Mattiammazzo

14:30 LSP – IL LATO SERIO DEI MATTONCINI LEGO® con Daniele Radici

15:00 L’ANGOLO DELLE NEWS con AC_03 (Andrea)

15:30 I CARILLON DI JOLLY 3RICKS con Andrea Girotto

16:00 TRENI E MATTONCINI con Claudio CalzoniI

16:30 LE VOSTRE CREAZIONI E COLLEZIONI con espositori e collezionisti da tutta Italia!

17:00 I MATTONCINI NELLA DIDATTICA SCOLASTICA con Dott. Lorenzo Battaglieri

17:30 PROGETTARE UNA SCULTURA IN MATTONCINI con

18:00 I MAGICI MATTONCINI con Iron Be e Giorginadee

18:30 MOF, MY OWN FIGURE con Loris Donadello

19:00 MILITARIA E STORICO IN MATTONCINI con Alessandro Maffioli

19:30 MATTONCINI E GIOCHI DA TAVOLO con Il Club della Tovaglia e Escilgioco

20:00 LE VOSTRE CREAZIONI E COLLEZIONI con espositori e collezionisti da tutta Italia 21:00 SUPEREROI IN MINIFIGURE con Raffaele Cardone

21:30 SUPEREROI IN MATTONCINI E CANONICITÀ con Needo Edoardo e SirViktor 22:00 PROGETTARE AUTO con Zeta Racing Bricks Technic Project

22:30 AFOL: TRA COLLEZIONISMO E GIOCO con Roberto Ceruti e Jody Padulano 23:00 I MATTONCINI NELLA CULTURA GIAPPONESE con LongoSuTwitch

23:30 CHIUSURA MARATONA E RESOCONTO BRIXCON