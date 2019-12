Marcello Russo: sei andato via in silenzio

SAN PRISCO (Carmine Eliseo) – Hai voluto seguire il tuo proprietario di casa, Michele, in Viale Trieste, dopo appena otto mesi dalla sua scomparsa, perché ti mancava la sua compagnia ma principalmente la sua amicizia. Quando si parlava di te, nessuno osava proferire frasi irriguardose, perché tu insieme a Giuseppe Sanfelice, eravate come due fratelli, specialmente quando alla Bella Italia, davanti ad una pizza, si rideva e si scherzava, ascoltando Peppino, colui il quale non ti ha lasciato, nonostante i suoi acciacchi, fino a quando, presso questa Clinica Privata, Villa Ortensia, eri stato parcheggiato, in attesa della chiamata del Signore.

Credente, Cristiano e fedele Servitore del Signore, hai voluto assistere alla sua nascita, il 25 dicembre 2019 e due giorni dopo, hai lasciato tutto e tutti con grande dignità. La tua infanzia l’hai trascorsa presso la Chiesa S.S. Maria di Costantinopoli che sabato, 28 dicembre 2019, alle ore 10.00 accoglierà i tuoi resti mortali e sicuramente don Giuseppe Cappabianca non vorrà mancare alla cerimonia religiosa.



Ti attendono all’aldilà don Pasquale Stellato, don Roberto Bellarmino e il nostro punto di riferimento della chiesa “A PART E VAC” zio Michele Sbordone, il famoso “SACRESTANO” che ci sopportava sempre, in special modo, quando da chierichetti eravamo ai piedi dell’altare a recitare la messa in latino, insieme a Giovanni, oltre a suonare le campane. Noi domani saremo presenti ai tuoi funerali e pregheremo affinchè il Signore possa accogliere al più presto in Cielo la tua anima. F.to Carmine Eliseo