Marcianise. 32 studenti del Liceo Quercia ospiti a Roma presso il Parlamento Europeo

Marcianise. “ La scuola ha il dovere di mettere in campo la nozione di cittadinanza, intesa come “rapporto” di cittadinanza che consente non solo di partecipare al governo politico della comunità, ma soprattutto di fruire di servizi e di essere coautore delle decisioni pubbliche”.

Con queste parole, il Dirigente Scolastico del Liceo ” Federico Quercia” , Dott. Diamante Marotta, ha accolto la delegazione di 32 studenti dell’istituto che, nella giornata di ieri, 24 gennaio 2023, sono stati ospiti di Esperienza Europa-Centro David Sassoli a Roma presso il Parlamento Europeo in Italia.

Dopo lo straordinario successo del secondo Open Day, che si e tenuto domenica, 22 gennaio 2023, e nel quale, fra l’altro, ha riscosso numerosi consensi il Liceo Classico della Medicina, autentica novita’dell’offerta formativa – con la quale si vuole offrire agli studenti la possibilitàdi prepararsi in modo ancora più specifico per affrontare i corsi di laurea del settore medicosanitario e per sviluppare le competenze della ricerca scientifica- i Querciani,coordinati dalle Proff. Irene Cecere e Giovanna Paolino, sono partiti alla volta di Roma per visitare e partecipare alle attivita’ di Esperienza Europa nel centro David Sassoli per ricordare, a distanza di un anno dalla sua morte,il compianto ed indimenticato Presidente dell’Unione Europea.

Un luogo unico, creato con lo scopo preciso di portare “un pezzo” della casa delle libertà, dei diritti umani e della democrazia dei cittadini europei in ognuna delle 27 capitali degli Stati membri,e che rientra in un progetto promosso da Parlamento e Commissione europea per mettere l’Europa al microscopio e regalare un’immersione nell’avventura europea.

Gli studenti, fra gli altri, hanno partecipato ad un gioco di ruolo interattivo, che ha permesso loro di imparare, divertendosi e capendo meglio, come vengano prese le decisioni a livello europeo, e nel quale essi hanno ricoperto, per due ore, i panni dei membri dei diversi gruppi politici del PE , discutendo, negoziando, adottando o rifiutando le direttive dell’UE. Un viaggio, dunque, nella cittadinanza europea attiva e partecipata che gli Ambasciatori del Parlamento Europeo del Liceo Quercia, formati dall’Ufficio Europe Direct di Caserta- Dott.ssa Antonia Girfatti-, hanno percorso,come sempre,con entusiasmo e perizia.

Ma non e’ tutto. Nel prestigioso liceo marcianisano, fervono incessanti, i preparativi per la rappresentazione teatrale “IERI NELL’OGGI” organizzata per il 27 gennaio 2023,a partire dalle ore 10.30, in occasione della Giornata della Memoria.

L’evento e’ stato curato dalla Prof.ssa Maria Gravina che ha coordinato la Compagnia ” Luci Soffuse” composta da ben 56 studenti del Liceo Quercia. E’ previsto un intervento musicale del Prof. Francesco Caso. Ospiti dell’evento gli attori Gigi & Ross.

” Siamo fortemente convinti -ha concluso Diamante Marotta-che la partecipazione degli studenti al rafforzamento di una cultura democratica siauno strumento necessario per combattere le disuguaglianze e favorire ogni formadi inclusione. Praticare la democrazia a scuola significa riconoscere il potenziale trasformativo e la voce dei e delle giovani non solo nei momenti di partecipazione previsti dalla normativa ma trasversalmente alle diverse discipline affrontate cosi’ come ai progetti implementati a scuola in collaborazione con l’intera comunita'”-