Marcianise. ALLERTA METEO ARANCIONE.

ALLERTA METEO ARANCIONE: CHIUSI PARCHI E CIMITERO, SOSPESE LE MANIFESTAZIONI DI CARNEVALE

Peggiorano le condizioni meteo: la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato l’allerta Arancione fino alle 23.59 di domenica 11 febbraio, su tutto il territorio della provincia di Caserta.

Si prevedono precipitazioni sparse o diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità.

Il sindaco Antonio Trombetta ha firmato un’ordinanza con cui ha disposto la chiusura per il giorno 11 febbraio 2024 del Cimitero Comunale, dei parchi, delle piazze cittadine e dell’aera della fiera settimanale, oltre all’annullamento delle manifestazioni carnevalesche previste per il giorno 11 febbraio 2024.

Si raccomanda di uscire solo per ragioni strettamente necessarie e di fare estrema attenzione.

È stato già attivato il Centro Operativo Comunale per gestire le emergenze e tenere sotto controllo il territorio, mitigando i possibili rischi derivanti dal maltempo, anche per gli inevitabili allagamenti.