Marcianise. Angel Basket, vince la medaglia di bronzo al torneo internazionale di Giulianova.

Si conclude con un terzo posto (su ben 28 SQUADRE !!) il nostro torneo2024”. Fatale purtroppo la sconfitta della mattina vs Corato, in una gara condotta per 30 minuti (toccato persino il +16) e alla fine persa di un punto dopo 5 minuti finali di follia. Il pomeriggio i ragazzi di Coach Guarino si “vendicano” immediatamente spazzando via la forte Viareggio di oltre 30 punti nella finale valevole per il 3 posto.Resta tanto rammarico per non esser riusciti ad arrivare in finale – dopo averlo meritato per tutto il torneo – ma resta la grande impresa: essere arrivati sul podio in un torneo con un livello di qualità del genere, aver combattuto alla pari e persino essersi qualificati avanti a squadroni storici come Milano, Torino, Lecce etc. ed aver sentito da tutti un sincero “meritavate voi questa vittoria” per noi è e sarà la soddisfazione più grande di tutte !!Un ringraziamento a tutti i nostri ragazzi, ed alle società “amiche” che hanno permesso di allestire un roster con così tanta qualità dal punto di vista umano e tecnico!

•Staff Tecnico: Head Coach – Michele Guarino; Ass. Coach – Alessandro Posillipo, Lorenzo Guarino.

•Roster: Luigi Chianese (Cap); Silvio Robusto; Salvatore Iadicicco; Mario Esposito; Daniel Camacho; Andrea Palumbo; Gennaro Caccavale; Domenico Moriello; Giuseppe Musone; Adriano Verdicchio; Antonio Morra; Mario Grieco; Antonio Varone; Manuel Di Monaco.

Il presidente Teresa Squeglia