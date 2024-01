Marcianise. Approvato Inventario Energetico.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Trombetta ha approvato l’Inventario Energetico del Comune di Marcianise per porre in essere una serie di azioni e di interventi di efficientamento e riqualificazione energetica degli immobili comunali tra cui il cambio dell’operatore economico per la fornitura di energia.

Grazie a questo studio è stato eseguito un calcolo dei consumi energetici e dei relativi costi sostenuti dall’Ente nel corso degli anni. Incrociando tutti i dati è stato possibile rilevare il consumo presunto medio annuo per la fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali, stimato in 4.500.000 KWh circa per i quali è stata corrisposta una spesa complessiva di € 1.471.400,00 Iva inclusa.

Dall’analisi dell’inventario sono state individuate tutte le criticità e le possibili proposte risolutive legate ai consumi energetici tra i quali il cambio di regime commerciale della fornitura elettrica, le modalità di fatturazione aggregate, la disabilitazione dei contatori elettrici in disuso, la risoluzione dei consumi anomali, la realizzazione e l’utilizzo di impianti fotovoltaici, l’individuazione e l’analisi di progetti di realizzazione di opere di riqualificazione strutturale comprensive di efficientamento energetico, impianti e sistemi “smartcity”, un progetto di efficientamento e riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione.

Con la determina dirigenziale n. 684 del 29-12-2023, come primo passo, è stata avviata la procedura per il cambio di operatore economico per la fornitura di energia attualmente in essere aderendo alla Convenzione Consip Energia Elettrica 20/Lotto 13 – Campania, aggiudicata alla società Hera Comm SPA per la regione Campania, una operazione che consentirà al Comune un risparmio di circa 350mila euro ogni anno, usufruendo di tariffe economiche più vantaggiose.

“Sostenibilità e risparmio – ha affermato l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Farro – sono le due direttrici che seguiremo per trasformare Marcianise in una città moderna e green. Grazie a questo piano siamo ora in condizione di agire seguendo una pianificazione concreta con tempi e azioni definite senza lasciare nulla al caso. Porremo in essere attività anche semplici come l’eliminazione dei contatori in disuso ma anche progetti complessi come l’efficientamento della pubblica illuminazione. Il nostro vuole essere un approccio nuovo a questo settore che porterà enormi benefici ai cittadini di Marcianise non solo dal punto di vista economico ma anche rispetto alla qualità dei servizi’.