Marcianise, apre Laurèl: il campo di tulipani nel cuore della pianura campana

Venerdì 20 marzo 2026 apre a Marcianise Laurèl, un campo di tulipani situato nel cuore della pianura campana, un nuovo spazio dedicato alla natura e alle esperienze all’aria aperta, pensato per adulti, famiglie e scuole. Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire un luogo in cui vivere il contatto diretto con la natura, riscoprendo il ritmo delle stagioni e il piacere delle attività all’aperto.

L’iniziativa si basa sulla pratica “you pick” – raccogli tu, che consente ai visitatori di entrare nel campo, scegliere e raccogliere i tulipani in autonomia, imparando come farlo correttamente e componendo il proprio bouquet da portare a casa. Un’esperienza che unisce relax, scoperta e creatività, permettendo di passeggiare tra i filari colorati e vivere da vicino la fioritura.

Il campo offre una vasta distesa di tulipani di diverse varietà, da quelli semplici a quelli speciali e doppi, con colori e forme differenti. I visitatori potranno conoscere le caratteristiche dei fiori, scegliere liberamente quelli da raccogliere e trascorrere del tempo immersi nella natura, in un ambiente pensato anche per chi ama la fotografia e desidera scattare immagini suggestive tra i fiori.

Particolare attenzione è rivolta anche al mondo della scuola. Laurèl propone infatti percorsi dedicati alla scuola dell’infanzia, alla primaria e ai gruppi scolastici, con attività all’aperto legate alla natura, alla stagionalità e alla conoscenza dei fiori. L’obiettivo è offrire un’esperienza educativa oltre che ricreativa, favorendo il contatto diretto con l’ambiente naturale.

Il campo si trova in via Luigi Fuccia, a Marcianise, in una posizione facilmente raggiungibile: circa 15 minuti da Santa Maria Capua Vetere, 17 minuti da Caserta e circa 30 minuti da Napoli, grazie ai collegamenti tramite asse mediano e autostrada.

Gli orari di apertura sono dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 19.00, mentre dal venerdì alla domenica il campo è aperto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

I biglietti possono essere acquistati online sul sito ufficiale www.laurelofficial.it oppure direttamente presso il campo.

Con Laurèl nasce in Campania un nuovo spazio dedicato alla natura, al tempo libero e alle esperienze all’aria aperta, in cui adulti e bambini possono riscoprire la bellezza semplice di una passeggiata tra i fiori.