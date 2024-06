Marcianise. Asilo nido aperto a luglio, per venire incontro alle esigenze delle famiglie.

Le famiglie dei bambini entusiaste per l’opportunità data dall’Amministrazione comunale per il secondo anno di seguito, il prolungamento delle attività educative anche al mese di luglio fu una delle prime scelte assunte dall’allora neo sindaco appena insediato, hanno già comunicato un’ampia adesione a questa iniziativa.

L’Asilo garantirà il prossimo mese l’accoglienza e la cura ai bambini, con pasti e riposo, per accompagnarli nel percorso di socializzazione ed educazione fondamentale per acquisire autonomia, attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione.

Un’altra innovazione arriverà a settembre con la informatizzazione del servizio. Le iscrizioni, i pagamenti e tutte le informazioni necessarie per usufruire del servizio saranno gestite attraverso un’applicazione, come già accade con la Mensa e il Trasporto scolastico.

“Ricordo ancora la prima visita in questa splendida struttura – ha affermato il sindaco Antonio Trombetta – qualche giorno dopo il mio insediamento, insieme all’incontro con i genitori dove mi rappresentarono la necessità dell’apertura dell’asilo anche nel mese di luglio per favorire la crescita e la gestione dei loro piccoli con gli impegni lavorativi. Da allora abbiamo percorso molta strada, introdotto diverse innovazioni come appunto l’estensione del servizio ai mesi estivi, l’inaugurazione del nuovo plesso, l’attivazione di un’App dedicata. Tra gli obiettivi prioritari di questa Amministrazione resta ora la realizzazione di un secondo Asilo per rispondere alle esigenze di una utenza sempre più vasta, un progetto del compianto assessore Antonio Golino che realizzeremo sicuramente”.