Marcianise, assembramenti davanti alle scuole marcianisane

Si sono effettuati una serie di assembramenti scolastici a Marcianise, caos, all’ingresso dell’I.C. Cavour di via Mattarella a Marcianise ieri mattina. Il ritorno a scuola per molti studenti e genitori ha significato una serie di disagi. Eppure esiste un cartello stradale che dovrebbe impedire il doppio senso in quel tratto di strada negli orari di entrata e uscita dalla scuola. Pannello che oltre a risultare anacronistico, visto che è lì da almeno 20 anni e riporta orari non più attuali, non viene rispettato quando non ci sono gli agenti della polizia municipale. Così come è avvenuto ieri quando gli studenti, accompagnati spesso dai genitori, oltre alla paura degli assembramenti hanno dovuto zig zagare tra le automobili rischiano di essere investiti