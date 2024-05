Marcianise. Attivato servizio per carta di identità domiciliare.

Carte d’identità a domicilio per i soggetti fragili. E’ ora possibile ottenere il documento senza recarsi in Comune, dimostrando l’impossibilità di deambulare e di essere trasportato, attraverso la presentazione di un certificato del proprio medico curante o di una struttura ospedaliera pubblica.

Il servizio è stato attivato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Trombetta per dare una risposta concreta alle numerose istanze presentate dai cittadini nell’arco degli ultimi dodici mesi.

Il richiedente dovrà delegare un proprio rappresentante che, recandosi presso l’ufficio carte d’identità al piano terra del Comune in piazza Umberto I, potrà prenotare, negli usuali orari di apertura al pubblico, un appuntamento per il rilascio del documento. Insieme al certificato medico, dovrà consegnare una fotografia in formato fototessera e la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese di rilascio.