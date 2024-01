Marcianise. Avviso per l’individuazione dei componenti della Commissione per le pari opportunità e diritti.

L’Amministrazione comunale al fine di contrastare la violenza di genere e riconoscere la libertà reciproca e del reciproco rispetto tra uomini e donne, è intenzionata ad istituire una commissione di pari opportunità, per aderire occorre presentare la propria candidatura su indicazione di un’Organizzazione o Associazione costituita ed operante sul territorio comunale, entro le 12.00 del 16 febbraio 2024. Per maggiori info cliccare sul link per il bando. https://www.comune.marcianise.ce.it/it-it/download/avviso-372752-4-1578-4803072adea66c033eee1a2965fe659d