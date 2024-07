Marcianise, Borgo Connesso, firmato un protocollo con Wind.

L’attuazione delle finalità del documento sottoscritto si concretizzeranno attraverso una serie di momenti formativi dedicati alla comunità che consentiranno di sviluppare in primo luogo la consapevolezza nell’utilizzo dei Social Network, nonché di assicurare la cura della propria identità digitale e di acquisire conoscenze e strumenti utili per una navigazione, da cellulare e da PC, sempre più sicura.

Le iniziative si svolgeranno in dei locali messi a disposizione dall’Ente. Sono previste mattinate di formazione presso le scuole primarie del territorio dedicate ai piccoli allievi nell’ambito del programma ‘Neo Connessi’, progetto digital e media education Wind Tre, indirizzato appunto ai bambini delle classi quarte e quinte, per accompagnare famiglie e docenti in un percorso di apprendimento di navigazione in Rete sempre più consapevole e sicuro.