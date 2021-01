Marcianise/Caserta. Lutto nel Casertano per la scomparsa dell’Ing. Roberto Campanile

Marcianise/Caserta. E’ con sgomento che le comunità di Marcianise e Caserta apprendono della scomparsa dell’Ing. Roberto Campanile, che lascia la moglie Claudia e i tre figli. Venuto a mancare all’affetto dei propri cari all’età di 60 anni, soffriva da molto tempo di un male incurabile.

Originario di Marcianise; era molto conosciuto nel suo quartiere, la zona dei Felici.

Fra i docenti del Giordani di Caserta dove insegnava chimica, grande è il cordoglio espresso dall’istituto nella figura della preside Antonella Serpico, dei colleghi tutti, degli studenti e del personale non docente.

Fra i messaggi di cordoglio che stanno in queste ore giungendo alla famiglia, vi è quello del sindaco di Marcianise, Antonello Velardi, che così lo ricorda nel corso della loro frequentazione nei primi anni universitari : “ non l’ho mai sentito gridare né spazientirsi. Sempre sottovoce, sempre senza disturbare, sempre senza mettersi in mostra. La mitezza fatta persona.”

“Lui, mite, è nel regno dei giusti”.

Avranno luogo nel pomeriggio di domani le esequie, che, muovendo alle ore 15,00 dalla casa dell’estinto, proseguiranno per la Chiesa della SS. Annunziata.